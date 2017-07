Il like di Marchisio al post su Bonucci senza dignità e codardo

Bonucci si è lasciato male con la Juventus. Lo dimostrano tanti particolari, nonostante la società abbia diffuso un video e un comunicato ufficiale di ringraziamento per il calciatore dopo che sui social media si erano scatenati anche terrificanti insulti contro Bonucci, con indegni commenti verso i figli. Gianluigi Buffon ha dedicato un post di saluto al suo ex compagno di squadra, che l’ha prontamente ringraziato. È stato l’unico giocatore di spicco della Juventus a spendere parole generose verso il difensore andato al Milan. Assai indicativo della freddezza dello spogliatoio della Juve verso Bonucci è un piccolo gesto compiuto da Claudio Marchisio, forse il bianconero più attivo sui social media. Il centrocampista ha messo un like a un post dove Leonardo Bonucci era definito come un giocatore senza dignità, e codardo. Il post è stato pubblicato da una pagina di tifosi dedicata a Paulo Dybala, e rimarcava la differenza di comportamento tra Marchisio e Bonucci, con una foto molto bella del giocatore bianconero quando giocava nelle giovanili della Juve.

GLI INSULTI CONTRO IL FIGLIO DI BONUCCI SU INSTAGRAM

Il like di Marchisio a questo post molto duro contro Bonucci è stato notato da Antonio Corsa, uno dei tifosi bianconeri più apprezzati sul web, creatore del blog UccellinodiDelPiero e ora animatore di Ateralbus. Giorgio Chiellini, compagno di reparto e amico di Bonucci, non ha finora espresso alcun commento sull’addio del giocatore, postando su Instagram una foto dell’allenamento.

@bonuccileo19 Lo riconosci questo bambino? È l’uomo che adesso corre libero per i campi di allenamento di Vinovo. È quell’uomo che ha dato tutta la sua carriera alla Juventus che ha esordito in prima squadra l’anno della serie B. È l’uomo che durante la stagione 2007-2008 era in prestito all’Empoli e, una volta ritornato a casa, ha capito che doveva fare qualcosa di grande. Ha rifiutato Bayer e Chelsea per amore della maglia, per attaccamento ai tifosi e anche perché stava realizzando il suo sogno. Giocare a calcio nella squadra che ama. Ecco lui si che può permettersi di baciare la maglia. Perché ti ho parlato di questi tre campioni ? Semplice, hanno una cosa in comune, indovina. La dignità. La dignità di rinunciare ad offerte milionarie e restare grati alla squadra che li ha fatti diventare grandi nel mondo del calcio. Tu @bonuccileo19 prima della Juve cos’eri ? Il nulla Leonardo il nulla. Un ragazzino a cui piaceva giocare a pallone. Chi ha creduto in te ? Chi ti ha fatto fare il salto di qualità ? Dal Bari alla Juventus, chi è stato ? Codardo. Leonardo questo è l’unico aggettivo che mi viene in mente. Hai litigato con Allegri, lo sgabello durante Porto – Juve non ti è andato a genio ? Adesso è palese, durante l’intervallo a Cardiff è successo qualcosa. Questo qualcosa ti ha turbato abbastanza se stai compiendo questa scelta. Credi di farla pagare ad Allegri? Credi che questo sia un dispetto a Dybala ? CREDI CHE QUESTO SIA AMORE ? Quell’ amore che ci hai giurato, sai io non dimentico. L’ anno scorso dicesti : “Piuttosto che andarmene mi attacco ai cancelli dello Juventus Stadium”. Già, adesso è Allianz Stadium quindi non potresti mantenere la tua promessa. Vattene al Milan Leonardo, tieniti i Martedì e i Mercoledì liberi. Ricorda una cosa però, appena metterai piede in quel campo sarò la prima a fischiarti ora direte : “sei come i napoletani”, scusatemi ma mi sento come loro l’anno scorso. È inutile dire che serve riconoscenza quando TU @bonuccileo19 , NEI NOSTRI CONFRONTI NON NE HAI DIMOSTRATA.