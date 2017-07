Salvini Isoardi, Oggi potrebbe smentire Chi e raccontare un’altra versione rispetto al servizio della testata diretta da Alfonso Signorini. Lo anticipa sul suo profilo Facebook il giornalista della testata, Alberto Dandolo, che lascia capire come non ci sia stato un tradimento della showgirl nei confronti del leader leghista. Una affermazione che segue le dichiarazioni fatte da Vittorio Feltri alla Zanzara. Il direttore di Libero e il Tempo, che ha sempre espresso simpatia nei confronti di Matteo Salvini, ha spiegato come il segretario della Lega Nord abbia lasciato Elisa Isoardi un mese e mezzo fa, e quindi faccia bene a non interessarsi delle simpatie della sua ex fidanzata. La ricostruzione di Feltri appare però un po’ forzata, visto che Salvini, rompendo il suo tradizionale riserbo sulla sua vita privata, aveva pubblicato un selfie con Elisa Isoardi al Modenpark teatro del concerto di Vasco Rossi solo alcuni giorni prima della copertina di Chi. La testata del gruppo Mondadori aveva raccontato un tradimento di Isoardi con Matteo Placidi, avvocato romano, avvenuto a Ibiza. Una versione però non credibile per Alberto Dandolo, che sul suo profilo Facebook ha anticipato una sostanziale smentita dello scoop di Alfonso Signorini.

SGOOOP DEI MATTEI! Allora, da dove iniziamo? Io direi da sta foto. Io dovrei credere che Elisa Isoardi fidanzata con un leader politico di nome Salvini Matteo, si faccia “sorprendere” e immortalare in compagnia del “focoso” amante al gate dell’ aeroporto di Ibiza?Dove ci sono piu’ paparazzi che bagagli? E dovrei anche credere al virile piglio di questo Matteo(in foto), l’ amante avvocato? Le foto non mentono se le si legge bene! Per intuire il grado di testosterone del signore in questione basta osservare come la gambina sinistra si adagia verso il suolo. Con quale leggiadria…e gentilezza…😂! #scoopsticazzi ps: tutta la verita’ a breve su #oggi

OGGI SMENTISCE IL TRADIMENTO DI SALVINI ISOARDI DI CHI

Alberto Dandolo fa una allusione neanche velata all’orientamento sessuale di Matteo Placidi, una voce che sui social era stata ripetuta dai fan di Elisa Isoardi. L’aspetto interessante è il rilievo politico ed editoriale di una smentita di Oggi nei confronti di Chi. La testata di Signorini è molto legata a Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia e in teoria di Matteo Salvini. Diversi osservatori hanno ritenuto come lo scoop sul bacio di Elisa Isoardi rappresentasse un messaggio contro le pretese di leadership del segretario leghista. Oggi invece fa parte di RCS ora controllata da Urbano Cairo, gruppo editoriale talvolta criticato per la vicinanza al M5S, per quanto sia davvero difficile definire la testata simbolo dell’azienda, il Corriere della Sera, un giornale amico dei 5 Stelle.