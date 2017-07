Questo è un video appello che rivolgiamo direttamente alla sindaca Virginia Raggi.

Maria Teresa usufruisce del trasporto disabili di Roma da anni. Non vede però i suoi 5 mila euro dallo scorso luglio (ovvero 12 mesi). Sono soldi che lei ha anticipato per il trasporto autogestito e che il Campidoglio non le ha mai ridato. Qui tutta la sua storia.