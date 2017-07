Gava chiama a raccolta i free vax: istituire un registro dei danni da vaccino

Il medico radiato dall’Ordine Roberto Gava sta chiamando a raccolta tutti i free vax. Obiettivo? Costruire il registro dei danni da vaccino.

Ti prego anche, se è possibile, di inserire una finestra nella HomePage del tuo sito in cui si parli di questa iniziativa.

Certamente sarà possibile migliorarlo e quindi se qualcuno ritiene di poter dare dei suggerimenti, è pregato di spedirmeli con urgenza in modo che la scheda risulti subito “quasi perfetta”.

Tutte le famiglie (o quasi) hanno dei figli vaccinati e quindi dovremmo cercare di far giungere questo link in tutte le case (o quasi …).

Ora ti chiedo di pubblicizzare il più possibile e a più riprese il link soprastante spedendolo a tutti gli indirizzi in tuo possesso, chiedendo ai riceventi di fare altrettanto con i loro indirizzi.

Ogni volta che una persona invierà la scheda compilata, questa verrà automaticamente archiviata e inserita in un foglio Excel che ci permetterà di avere in qualsiasi momento l’elaborazione immediata di tutti i dati inseriti.

dopo molte notti di lavoro, abbiamo finalmente terminato la Scheda computerizzata di raccolta dei dati per conoscere quanti sono realmente i danni causati dalle vaccinazioni pediatriche italiane.

Il link riporta al sito del Coordinamento per la Ricerca e l’Informazione sulle Vaccinazioni. Sul sito definitosi “punto di riferimento informativo per tutti quei genitori che nutrono dei dubbi sull’efficacia e sulla sicurezza delle attuali vaccinazioni pediatriche di massa“. La loro mission?

Noi intendiamo questo lavoro come un servizio che vogliamo gestire in modo libero e gratuito allo scopo di offrire un primo e immediato intervento specialistico al dramma silenzioso e dimenticato dei danneggiati da vaccini, con la speranza, ma anche con la certezza, che quanto prima gli organi competenti del Servizio Sanitario Nazionale intervengano, come è loro prassi e dovere, nella cura ma anche nella prevenzione di questa grave e assurda piaga della nostra Medicina Moderna.