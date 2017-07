L’assedio free vax ai 5 stelle. Intasato il centralino al Senato

Dato che nel programma Sanità dei 5 stelle non figura nulla sui vaccini i free vax in questi giorni hanno letteralmente inondato il centralino di chiamate. Il curioso episodio lo racconta Ilario Lombardo su La Stampa:

«Pronto? Sì signora è il gruppo del M5S al Senato. Non è vero che abbiamo una posizione morbida, infatti votiamo contro il decreto sui vaccini». «Pronto? Sì signora, non urli. Ma secondo lei è possibile fare quello che dice? No, non possiamo vaccinare tutti i profughi e lasciare perdere i bambini italiani». Passano pochi secondi tra una telefonata e l’altra. Per tre giorni, da martedì a ieri, è un continuo squillare nella stanza della segreteria del M5S a Palazzo Madama. Un assedio sfiancante per le dipendenti costrette a rispondere, a rassicurare, a difendere i grillini dalle accuse di chi pensava che il Movimento combattesse accanto ai no-vax che adesso preferiscono farsi chiamare free-vax, definizione più prudente, più opportuna in questo momento.

Come sottolinea Lombardo i 5 stelle finiscono nel mirino: a Pesaro, durante la grossa manifestazione free vax (che noi abbiamo raccontato qui) appena si accennava al M5S partivano i fischi. Tra i presenti alla manifestazione c’erano due ex grillini, il deputato Adriano Zaccagnini e il senatore Bartolomeo Pepe, lo stesso che un anno fa aveva organizzato in Senato una proiezione, poi annullata, del documentario Vaxxed.