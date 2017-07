Gli insulti antisemiti contro Emanuale Fiano nel club Luigi Di Maio

Di Maio ha un problema con alcuni dei suoi sostenitori. Nella pagina Club Luigi Di Maio su Facebook, un gruppo del M5S dove sono inseriti molti parlamentari pentastellati, sono stati postati insulti antisemiti contro Emanuele Fiano. Le vergognose offese sono state iniziate da un membro del gruppo Club Luigi Di Maio, che conta circa 74 mila iscritti, che ha postato un’immagine del deputato del PD affiancata a quella di un maiale. Il commento iniziale ha invitato tutti gli utenti del gruppo Club Luigi Di Maio a trovare le differenze tra il suino ed Emanuele Fiano, e i successivi commentatori hanno scritto ripetute offese. Il maiale è un animale ritenuto impuro dalla religione ebraica, e l’accostamento, come quello alla circoncisione fatto dal deputato Corsaro, appaiono evidenti offese di matrice antisemita.

NEL CLUB LUIGI DI MAIO SU FACEBOOK INSULTI ANTISEMITI CONTRO FIANO

Il Movimento 5 Stelle aveva espresso solidarietà a Emanuele Fiano dopo gli insulti ricevuti dal parlamentare ex AN, che aveva offeso l’esponente del PD per la proposta di legge che aggrava il reato di propaganda fascista. Il post sul maiale al momento non è stato rimosso dalla pagina Facebook, che come molti altri gruppi simili appaiono account semiufficiali. Un po’ come Matteo Renzi News, pagina Facebook che si presenta come spontanea ma in realtà gestita da persone molto vicine, tanto che alcuni sono stipendiati dal Governo, al segretario del PD. Il clima razzista che purtroppo si respira in Italia meriterebbe maggiore attenzione da parte di tutti gli attori politici. Ironicamente nella descrizione della pagina si scrive come «Se siete Pidioti , fascioleghisti questo gruppo non fa per voi. Qui solo gente aperta alle discussioni e simpatizzanti M5S_☆★☆★☆».