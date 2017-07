Trump a Brigitte Macron: «Sei davvero in forma, bella». E lei prova ad andarsene | VIDEO

Durante la sua visita in Francia Donald Trump fa i complimenti a Brigitte Macron: «Sei davvero in forma, bella». E lei prova ad andarsene, prendendo per il braccio la moglie del presidente Usa Melania.

L’apprezzamento di Trump è stato catturato durante la diretta Facebook trasmessa ieri dall’account ufficiale del presidente francese Emmanuel Macron ed ha scatenato molte reazioni critiche verso l’inquilino della Casa Bianca perché considerato sessista.