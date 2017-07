Il Vesuvio in fiamme visto dallo spazio | FOTO e GIF

L’Esa, Agenzia Spaziale Europea, ha diffuso le prime foto del Vesuvio in fiamme riprese dallo spazio. Le immagini degli incendi sono state riprese dai satelliti il 12 luglio e mostrano fuoco alle pendici del vulcano su ogni versante. Il Vesuvio è avvolto da fitte nubi di fumo. Si vede fuoco anche nella zona della Costiera Amalfitana, poco distante da Positano.

Le immagini sono state riprese dal satellite Sentinel-2B, una delle sentinelle della Terra del programma Copernicus promosso da Esa e Commissione Europea. Le immagini sono combinate in un’animazione, una gif, e danno l’impressione che il Vesuvio si trovi nel pieno di un’eruzione. Si vede il fuoco estendersi nella zona protetta del Parco naturalistico del Vesuvio, istituito nel 1995 per tutelare il patrimonio naturale.

Not a volcanic eruption, but it’s hot! Recent temps & droughts led to #wildfires on #Vesuvius https://t.co/aSVJr84i2F #Copernicus #Sentinel2 pic.twitter.com/UOtLULMqNG

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) 13 luglio 2017