Riano Flaminio, razzismo contro lavoratori di colore: «Sono neri, niente casa in affitto»

Una storia che ha fatto ripiombare i protagonisti nell’inferno, proprio quando il lieto fine sembrava essere a un passo. Nove lavoratori di colore, con regolare permesso di soggiorno, sono stati oggetto di un episodio di razzismo nel comune di Riano Flaminio, in provincia di Roma. Per loro, niente casa in affitto «perché sono di colore».

EPISODIO DI RAZZISMO A RIANO FLAMINIO

La denuncia è arrivata dal sindacato Usb Logistica, che ha raccontato la storia dei nove lavoratori. Questi ultimi erano appena stati licenziati da una ditta in provincia di Piacenza e, a fatica, Usb era riuscito ad ottenere il loro ricollocamento in un’azienda di logistica di Riano Flaminio. Un vero e proprio colpo di fortuna, quindi, per i lavoratori, che avrebbero beneficiato anche di un alloggio garantito per un anno.

L’azienda di logistica aveva stipulato un accordo con il proprietario di due appartamenti per mettere a disposizione un tetto ai propri dipendenti. Quando, però, il proprietario si è reso conto che i suoi futuri inquilini sarebbero stati ragazzi di colore ha opposto il suo rifiuto.

«I nove lavoratori – si legge nella nota Usb – si sono presentati accompagnati da un responsabile della ditta per sistemarsi negli alloggi. Il proprietario però, vedendo che si trattava di neri, si è rifiutato di farli entrare e ha mobilitato amici e altre persone del quartiere».

La situazione, attualmente, è in una fase di stallo: l’episodio è stato denunciato ai carabinieri e i lavoratori sono stati momentaneamente sistemati in una struttura alberghiera. All’interno della ditta di logistica di Riano Flaminio l’atto di razzismo è stato oggetto di un’assemblea dei lavoratori che hanno espresso la loro solidarietà ai loro colleghi e hanno annunciato di voler continuare in questa lotta del sindacato USB per i diritti dei ragazzi di colore.

FOTO da pagina Facebook USB Logistica