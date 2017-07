Giletti ha subito la cancellazione dell’Arena dalla domenica pomeriggio di Rai Uno a causa di Fabio Fazio? Lo scrive Panorama sul numero del settimanale pubblicato oggi, in un pezzo breve non firmato. Il titolo, come si sarebbe detto un tempo, è tutto un programma: «Un editto di Fazio per oscurare Giletti?» Secondo la testata del gruppo Mondadori il passaggio di Fabio Fazio dai Rai Tre a Rai Uno avrebbe favorito la cancellazione dell’Arena. I motivi sono duplici, uno credibile, l’altro un po’ meno.

Al fondo della querelle tra l`anchorman e l`azienda c`è addirittura chi si dice sicuro di una sorta di «veto» opposto da Fazio, preoccupato dal confronto che qualcuno potrebbe azzardare tra una trasmissione a basso costo e alto rendimento e la sua, ad altissimo costo ma dal rendimento incerto. A questo c`è da aggiungere la possibilità che Giletti agganci nel pomeriggio temi o fatti di stretta attualità al volo con ospiti di prima fila «oscurando» le velleità di Fazio che vorrebbe arrivare in prima serata senza il rischio di un déja vu.

La gelosia di Fazio verso Giletti citata da Panorama appare poco credibile, nonostante l’oggettivo successo dell’Arena, programma da oltre 20 punti di share, mentre la concorrenza sugli ospiti potrebbe essere una motivazione più fondata. L’Arena ospitava spesso politici, giornalisti, e personaggi famosi protagonisti dei casi più seguiti dell’attualità, grazie anche al suo successo. Di conseguenza, ci potrebbe essere un effettivo timore della nuova trasmissione di Fabio Fazio verso un programma che poteva togliergli ospiti interessanti. Il pubblico che segue Rai Uno è infatti un po’ diverso da quello affezionato a Rai Tre, e probabilmente la nuova trasmissione di Fazio sarà rimodulata in questo senso. La Rai, riferisce Panorama, sta facendo di tutto per trattenere Giletti e non farlo andare in un altro gruppo televisivo. Il conduttore sarebbe molto indispettito per la mancanza di serie motivazioni alla base della cancellazione dell’Arena, ma non sarebbe insensibile al serrato corteggiamento della TV pubblica. Secondo Panorama Massimo Giletti avrebbe confidato agli amici come «la dignità non ha prezzo», ma un possibile accordo nei prossimi giorni potrebbe anche essere trovato.

Foto copertina: ANSA