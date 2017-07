Enrico Ruggeri ha preso in giro con ironia Wind per un tweet clamorosamente sbagliato. Durante il live del Summer Festival sponsorizzato dalla compagnia telefonica il profilo Twitter di Wind ha scritto:«Lo sapevate che “Quello che le donne non dicono” è stata scritta da Pino Daniele?» prima dell’esecuzione di Fiorella Mannoia. Il brano, molto celebre, è in realtà stato scritto da un altro grande autore della musica italiana, Enrico Ruggeri, che è intervenuto con un tweet molto ironico, che ha preso in giro il clamoroso errore di Wind. L’artista milanese ha scritto un semplice «E Wind prende bene…» corredando il suo tweet con uno screenshot del tweet sbagliato di Wind.

ENRICO RUGGERI PRENDE IN GIRO L’EPIC FAIL DI WIND SU TWITTER

Il profilo social della compagnia telefonica ha poi deciso di rimuovere il tweet, dopo che il suo errore era stato commentato in toni molto sarcastici da centinaia di utenti. Il tweet di Enrico Ruggeri è diventato virale, anche grazie all’ironia leggera con cui è stato scritto. La canzone “Quello che le donne non dicono” è una della canzoni più celebri di Fiorella Mannoia, di cui quest’anni ricorre il trentesimo anniversario della pubblicazione. Scritta da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone, Fiorella Mannoia la eseguì per la prima volta al Festival di Sanremo del 1987 vincendo con questa canzone il premio della critica. Da allora è diventato uno dei pezzi forti del suo repertorio, riproposta in moltissimi concerti. La popolarità di “Quello che le donne non dicono” è probabilmente uno dei motivi per cui il tweet di Wind ha creato una reazione così negativa su Twitter.