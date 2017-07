Corrado Guzzanti torna in TV su La7. Lo ha annunciato il presidente ed amministratore delegato della televisione, Urbano Cairo, presentando i palinsesti per la stagione 2017-2018. Corrado Guzzanti presenterà una cartolina sul fatto del giorno, in una striscia quotidiana della durata di cinque minuti che sarà trasmessa dopo Otto e mezzo, alla cui conduzione è stata confermata Lilli Gruber dopo l’ennesima ottima stagione. Urbano Cairo ha spiegato come Guzzanti abbia un contratto che parta a novembre con scadenza a giugno. Ulteriori dettagli non sono stati forniti da Cairo, che ha rimarcato come si tratterà di una trasmissione ironica, divertente e di grandissima qualità. L’arrivo di Andrea Salerno come nuovo direttore de La7 ha probabilmente favorito il ritorno di uno dei più brillanti artisti della TV italiana.

CORRADO GUZZANTI TORNA IN TV SU LA7 DOPO UNA LUNGA PAUSA

Corrado Guzzanti era da tempo assente dal piccolo schermo. Gli ultimi suoi programmi erano stati realizzati per Sky, con la doppia serie di Aniene, che aveva generato un forte culto anche sui social media. Aniene aveva segnato il ritorno in TV di Corrado Guzzanti dopo una lunga pausa. Dopo esser stato grande protagonista della TV degli anni novanta Guzzanti ha limitato drasticamente i suoi programmi negli ultimi 15 anni: con la Rai l’ultima trasmissione è Il Caso Scafroglia, del 2003. Con Guzzanti La7 rafforza la sua programmazione nell’ambito della comicità, dopo aver perso Maurizio Crozza passato a Discovery. La copertina di Dimartedì non sarà inoltre più tenuta da Luca e Paolo, ha annunciato Urbano Cairo.

Foto copertina: profilo Facebook di Corrado Guzzanti