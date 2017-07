Alvarez lotta contro il cancro al testicolo: la sua squadra si rasa a zero | VIDEO

Sui canali ufficiali della squadra dell’Athletic Bilbao compare un video diventato virale in pochi giorni. Yeray Alvarez, colpito nuovamente da tumore al testicolo, viene accolto da tutta la squadra nello spogliatoio in ritiro. Ogni giocatore, in segno di solidarietà, ha deciso di tagliare i capelli.

ATHLETIC BILBAO: I GIOCATORI SI RASANO PER IL COMPAGNO MALATO

Alvarez, a causa della chemioterapia alla quale è sottoposto, ha perso i capelli e così i compagni hanno deciso di rasarsi a zero. Titolo del video è “Siamo con te”, a sottolineare lo spirito di gruppo che si è creato anche fuori dallo spogliatoio. Lo scorso mese al 22enne è stato diagnosticato un cancro al testicolo, ma lo stesso non si è abbattuto, incontrando il profondo legame di stima da parte della squadra basca e dei dirigenti che seguono attentamente il suo percorso professionale e non. Nelle scorse ore è stato pubblicato il secondo clip, che mostra le diverse fasi in cui gli sportivi si tagliano i capelli. Sensazionale è la reazione del calciatore, che entra nello spogliatoio con il volto provato dalla commozione per il momento.