Matteo Salvini messo all’angolo dalla compagna Elisa Isoardi. La conduttrice televisiva, fidanzata con il leader della Lega Nord, è stata sorpresa a Ibiza mentre bacia un altro. Il nome, trapelato immediatamente, è quello di Matteo Placidi, facoltoso avvocato dell’isola stessa.

Le immagini esclusive saranno pubblicate da Chi nel numero in edicola da mercoledì 12 luglio 2017. Ancora nulla trapela dai rispettivi profili sui social network in merito al futuro del rapporto sentimentale, se non una foto di pochi giorni fa pubblicata dall’eurodeputato al concerto-evento di Vasco Rossi a Modena. I due erano fidanzati da oltre un anno e mezzo e qualcuno prospettava addirittura un ipotetico matrimonio alle porte, come riportato su alcune riviste di gossip. Eppure l’aria di crisi era inavvertibile, visto che la Isoardi pubblicava frequentemente sui canali ufficiali foto e dediche per Matteo Salvini.

(foto via Twitter)