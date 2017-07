Dal Vesuvio a Messina, l’Italia che brucia | FOTOGALLERY

In queste ore, in Italia, è altissimo l’allarme incendi. Da Messina alle pendici del Vesuvio, passando per le centinaia di roghi a Roma, una vasta fetta del nostro territorio è preda delle fiamme. Ieri, il noto show-man Rosario Fiorello ha lanciato l’hashtag #Messinabrucia per attirare l’attenzione dei media nazionali sul problema, oggi è toccato a diversi personaggi pubblici di origine campana.

