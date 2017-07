Marylin Manson suonerà a Villafranca di Verona il 26luglio. Il concerto, che si svolgerà presso il celebre Castello scaligero della cittadina veneta, è però diventata occasione per una singolare protesta. Numerosi fedeli cattolici hanno infatti deciso di manifestare il loro dissenso verso un’esibizione giudicata intollerabile per la dissacrazione dei valori cristiani che il cantante compie durante le sue esibizioni. Marylin Manson, che in passato aveva dichiarato di essere un reverendo di una Chiesa satanica, è contestato dai cittadini di Villafranca di Verona per i roghi delle Bibbie che caratterizzano i suoi concerti, così come per i messaggi pericolosi legati alla sua musica.

MARYLON MANSON, LA PROTESTA A VILLAFRANCA DI VERONA CONTRO IL SUO CONCERTO

Secondo L’Arena di Verona oltre alla petizione, che riportiamo sotto, sono stati convocati momenti di preghiera e rosari per impedire lo svolgimento dell’esibizione di Marylin Manson. L’iniziativa ha creato un forte dibattito nella comunità di Villafranca di Verona. Il sindaco della cittadina veneta, Mario Faccioli, ha chiesto ai contestatori del concerto di Marylin Manson di fermarsi, spiegando come non sia il Comune il responsabile del concerto in un lungo post pubblicato su Facebook. «Con il mondo della Chiesa e delle parrocchie ho sempre portato rispetto, partecipazione e condivisione quando mi è stato chiesto. Il sottoscritto e la mia amministrazione non si è mai permessa di dire o entrare nei meriti delle loro scelte. Oggi vedo che invece quel mondo non solo sta spaccando una comunità ma sta pesantemente interferendo e seminando odio. Vi prego fermatevi. Fermatevi non per me ma per tutti quelli che costringete a schierarsi, per tutti quelli che non sanno, per tutti quelli che rischiano di non capire».

LA PETIZIONE CONTRO IL CONCERTO DI MARYLIN MANSON A VILLAFRANCA DI VERONA