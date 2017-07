Jayden K Smith non esiste. Nessun hacker chiamato con questo nome vi chiederà l’amicizia, così rubandovi l’amicizia. La bufala è diventata rapidamente virale in queste ultime ore su Facebook. È partita dagli Stati Uniti, ed è rapidamente arrivata anche in Italia.

Questo è il messaggio originale su Jayden K Smith diffuso su Facebook in inglese.

Please tell all the contacts in your Messenger list, not to accept Jayden K Smith friendship request. He is a hacker and has the system connected to your Facebook account. If one of your contacts accepts it, you will also be hacked, so make sure that all your friends know it. Thanks. Forwarded as received.