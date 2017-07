Chioggia e l’imbarazzo fascista nel Movimento 5 stelle

«Io ho condannato gli atti compiuti dal gestore della concessione di ‘Punta Canna’, quella della nostra amministrazione è una condanna politica, perché qui siamo davanti a un reato, quello di apologia del fascismo». Il vicesindaco 5 stelle di Chioggia, Marco Veronese, chiarisce le sue parole in merito alla spiaggia ‘fascista’ di ‘Play Punta Canna’, che gode di una concessione demaniale. «E’ un tipo di reato che non possiamo non condannare» ha sottolineato Veronese, che nega di aver utilizzo il termine “folkloristico, o goliardico” per definire il comportamento del gestore della spiaggia.

I 5 stelle di Chioggia, che guidano la città con Alessandro Ferro dal 2016, stanno vivendo momenti di non poca difficoltà. Ha infatti fatto rumore le dichiarazioni, date in mattinata, del vicesindaco all’Ansa:

“Perché sprecare le già risibili risorse di uomini della Polizia in cose come queste, invece di occuparsi del controllo degli abusivi in spiaggia per il quale la polizia locale non riesce a far fronte? Ci sono cose più serie in cui impegnare le forze dell’ordine. Certo, qualcuno ravvede il reato di apologia al fascismo, ma è un questione folkloristica un po’ borderline, di cui nessuno tra i turisti, che credo non siano tutti di destra, e i residenti si e’ mai lamentato. Lo stabilimento, per quello che so, non ha avuto mai problemi di ordine pubblico o altro. Si sapeva che il titolare era un ‘personaggio’ con simpatie di destra, stravagante, eccessivamente goliardico. Tutto qui”