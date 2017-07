Spalletti carico a mille, litigio con un tifoso sugli spalti durante il ritiro dell’Inter | VIDEO

Al mister Luciano Spalletti certe cose non vanno proprio giù. Ed essendo una persona senza peli sulla lingua, non si lascia intimorire dalla presenza degli smartphone che sono pronti a riprendere tutto. Così, durante una delle sedute di allenamento dell’Inter in ritiro a Riscone di Brunico, l’allenatore se la prende con un tifoso eccessivamente rumoroso.

LEGGI ANCHE > I top e i flop del calciomercato – 10 luglio

Il supporter nerazzurro aveva rivolto degli insulti ad Andrea Ranocchia – un calciatore dal rapporto particolarmente difficile con la curva – chiedendogli di andar via dall’Inter. Spalletti, a quel punto, ha interrotto l’allenamento e si è avvicinato agli spalti. Poi, ha spiegato la questione a muso duro. «Qui si fatica – ha detto – e non mi sembra il caso che tu faccia così. Non rompere i c******i, perché non non si rompe i c******i a te. E non ridere perché poi ti si fa vedere che siamo come te».

GUARDA IL VIDEO DEL LITIGIO DI LUCIANO SPALLETTI CON UN TIFOSO

Non avevo visto il video di Spalletti che litiga con il tifoso.

Beh se sei un suo giocatore ti carica parecchio pic.twitter.com/okHN7ubzEw — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 10 luglio 2017

Pane al pane e vino al vino, insomma. Il video risale a due giorni fa e sta facendo il giro del web. I tifosi nerazzurri lo stanno condividendo con frasi di supporto nei confronti dell’allenatore che ha sostituito Stefano Pioli. La stagione non è ancora iniziata, fa molto caldo e i nervi sono già a fior di pelle. Ma la grinta di Spalletti è una sorta di garanzia: si divertirà e ci farà divertire durante questa sua avventura in nerazzurro.