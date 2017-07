Roma, crolla controsoffitto in una sala del cinema Eurcine: 3 operai feriti

A Roma tre operai sono rimasti feriti in seguito al crollo di un controsoffitto all’interno di una sala di proiezione del cinema multisala ‘Eurcine’ (che si trova in Via Listz all’Eur) chiuso per l’estate e nel quale sono in corso lavori di ristrutturazione. Sul posto sono poi giunte due squadre dei Vigili del Fuoco di Roma, il 118 e le forze dell’ordine.

ROMA, CROLLA CONTROSOFFITTO IN UNA SALA CINEMATOGRAFICA: TRE OPERAI FERITI

I tre operai feriti sono stati tutti accompagnati all’ospedale Sant’Eugenio, uno in codice giallo e gli due in codice verde. Le loro ferite, principalmente da trauma, non destano particolari preoccupazioni.

(Foto generica di mezzi dei Vigili del Fuoco da archivio Ansa)