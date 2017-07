Vittorio Sgarbi e la notte brava con Malena: «Una prova d’amore di tre ore e mezzo»

L’intervista che non ti aspetti di Vittorio Sgarbi, ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara. Tra il serio e il faceto, il critico d’arte ha svelato a Giuseppe Cruciani i particolari di una sua impresa d’amore con la pornostar Malena Mastromarino, ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

VITTORIO SGARBI MALENA, IL RACCONTO A LA ZANZARA

Un incontro che sarebbe avvenuto sul Lago di Garda. Secondo Sgarbi: «C’era anche Cruciani, ma lo abbiamo escluso dal paradiso. È arrivato fino alla porta e poi lo abbiamo cacciato». Il critico d’arte si è lasciato andare a una descrizione minuziosa dei particolari e della relazione intrattenuta con Malena.

«C’era anche una sua amica insieme a noi – ha detto Sgarbi – quando un uomo di mondo sta con una pornostar può dare lezioni e anche prenderle, può insegnare e anche imparare delle cose. In questo caso io le ho dato delle nozioni che non aveva, nella materia in cui lei è specialista ».

VITTORIO SGARBI MALENA: «UNA PROVA D’AMORE»

Alla fine, comunque, Sgarbi ha definito l’esperienza «una grande prova d’amore e di attenzione». Non è la prima volta, ovviamente, che il critico racconta aneddoti provocatori alla stampa. I suoi racconti, come al solito, spaziano da problematiche di carattere generale, fino ad arrivare alle sue vicende personali, anche piuttosto piccanti.