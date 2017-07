Caiazzo, cade deltaplano: morto un 50enne

Un 50enne è morto nel Casertano, in seguito alla caduta del deltaplano che stava pilotando. L’incidente è avvenuto a Caiazzo, cittadina in provincia di Caserta. I carabinieri e i vigili del fuoco di Piedimonte Matese stanno indagando sul posto per capire l’identità della vittima e definire la dinamica dell’incidente. Anche un elicottero dei soccorsi sta sorvolando la zona in questi minuti.

La vittima, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe originario del posto. L’ultraleggero è precipitato in località Pegaso e, all’origine dell’incidente, ci sarebbe stato uno stallo del motore. Alcuni testimoni, presenti in zona, hanno riferito di aver visto il veicolo volare a una quota troppo bassa nei momenti che hanno preceduto l’impatto.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)