I 5 stelle si mettono a vendere cose

Tappettini per il mouse, cover per smartphone. Ma anche magliette: come quella dell’Onestà a 19 euro e 90.

Apre il primo negozio di merchandising ufficiale del MoVimento 5 stelle. Con tanto di frasi di Casaleggio (senior) sulle t-shirt, come la frase «È difficile vincere con chi non si arrende mai».

«I ricavati delle vendite dei gadget – spiegano sul sito – andranno esclusivamente in iniziative per lo sviluppo del Movimento 5 Stelle e dei suoi strumenti di democrazia diretta».

Ma in Sicilia, come spiega Buzzi sul Corriere, c’è maretta.