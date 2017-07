Oggi Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera parla di una ipotesi non tanto impossibile: quella di imporre alle Ong l’uso di porti nel Nord Italia.

La trattativa sarà comunque portata avanti, almeno con alcuni Paesi che si sono mostrati più disponibili. In attesa dell’approvazione del «Codice di comportamento» delle Ong proposto dal ministro Marco Minniti che ha ottenuto il via libera dei partner europei, l’ipotesi è quella di escludere dalla «rosa» dei porti disponibili quelli siciliani. Vuol dire che le navi delle Organizzazioni non governative che attualmente approdano nello scalo più vicino alla Libia, saranno invece «dirottate» nei porti del nord, ad esempio Livorno, Genova, Trieste «per motivi di ordine pubblico». Un modo per scoraggiare la modalità finora utilizzata di prendere a bordo anche i migranti che si trovano su imbarcazioni che non sono in difficoltà e portarli più velocemente in Italia. Le autorità dovranno comunque garantire lo svolgimento delle procedure di «fotosegnalamento», dunque l’accertamento dell’identità attraverso le impronte digitali e l’accoglimento delle richieste di asilo politico.