Enrico Papi lascia Mediaset. La conferma alla nuova avventura televisiva è arrivata su Twitter da Veronica Serafini, la ragazza ideatrice della petizione per il ritorno di Sarabanda in TV. Sul social media è stato postato un breve video dove si vede Enrico Papi che cammina dietro una telecamere. In sovrimpressione c’è la scritta Primo giorno di riprese, con hashtag #Tv8.

ENRICO PAPI LASCIA MEDIASET E VA A TV8

Una conferma piuttosto esplicita del passaggio di Enrico Papi alla rete del gruppo Sky, che ha sostituito MTV e che propone un’offerta semigeneralista. Il conduttore ha quindi chiuso il suo rapporto con Mediaset dopo il fortunato ritorno di Sarabanda. A metà giugno il programma di sfide musicali è tornato in prima serata su Italia 1 dopo otto anni di assenza, e a dodici anni dall’ultima stagione condotta da Papi. La stagione nel 2009 di Sarabanda era stata infatti presentata da Teo Mammuccari. I dati di ascolto positivi avevano spinto il conduttore, che nel 2017 ha avuto anche un buon successo come cantante con il singolo Mooseca, a provare a trattare con Mediaset per l’avvio di un nuovo appuntamento quotidiano con Sarabanda. Il ritorno della trasmissione, piuttosto controversa in passato, non sembra però aver convinto i vertici della TV della famiglia Berlusconi, ed Enrico Papi ha così deciso di passare a Tv8.

Foto copertina: profilo Facebook di Enrico Papi