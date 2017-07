Dramma al Giro Rosa, la ciclista Claudia Cretti cade ed è grave: si temono danni cerebrali

Rischiare la vita per lo sport che si ama. Claudia Cretti, ciclista professionista del Team Valcar PBM, ha subito un gravissimo incidente nel corso del Giro Rosa 2017, la versione femminile del Giro d’Italia. La caduta è avvenuta a circa 90 chilometri all’ora, in un punto in discesa della settima tappa, da Isernia a Baronissi (Salerno).

CLAUDIA CRETTI, L’INCIDENTE

Le condizioni della ragazza sono parse subito gravissime ed è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Claudia Cretti, bergamasca di 21 anni, era alla sua prima partecipazione al Giro d’Italia donne.

«Si temono danni al cervello – fanno sapere dal suo team -. Chiediamo gentilmente di rispettare le persone direttamente coinvolte nella vicenda: la famiglia dell’atleta in primis, e poi tutte le nostre atlete che sono molto scosse per quanto avvenuto. Daremo informazioni su questa vicenda e suoi sviluppi, anche per evitare la diffusione di notizie false o non precise».

CLAUDIA CRETTI, LA SOLIDARIETÀ DEL MONDO DELLO SPORT

L’incidente era avvenuto quando si era arrivati alla metà della frazione odierna, di oltre 140 chilometri. Il Giro Rosa è una delle manifestazioni ciclistiche più importanti nel calendario internazionale e vede la partecipazione di moltissime atlete provenienti da tutto il mondo. Immediata la solidarietà di tutte le atlete, compagne di squadra e avversarie, e dell’intero movimento ciclistico.

