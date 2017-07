Maradona cittadino onorario di Napoli. Ma ha decisamente esagerato con i brindisi | VIDEO

La cittadinanza onoraria in una città come Napoli è sempre un evento da festeggiare. Specialmente se a conseguirla è Diego Armando Maradona, idolo della torcida partenopea, calciatore mai dimenticato. Nonostante qualche eccesso di troppo. L’amore di un popolo nei suoi confronti e la sregolatezza del campione sono perfettamente sintetizzati in questo video, pubblicato dalla pagina Facebook Che fatica la vita da bomber.

Diego sta per fare un discorso di ringraziamento, alla vigilia della giornata che lo avrebbe visto riconosciuto cittadino partenopeo a Palazzo San Giacomo e che lo avrebbe festeggiato in piazza Plebiscito (tra le polemiche e con un afflusso minore rispetto a quello che ci si aspettava) insieme ad Alessandro Siani e ad altri ospiti d’onore.

LEGGI ANCHE > Maradona, i vertici Rai bloccano Maradona a Ballando con le stelle

GUARDA IL VIDEO DI MARADONA UBRIACO

MARADONA UBRIACO, MOMENTI DI IMBARAZZO

Ma Maradona è visibilmente ubriaco. Riesce a fatica a portare a termine le frasi, biascica le parole, a stento si regge in piedi. Insomma, non un momento particolarmente solenne. Qualche applauso di incoraggiamento e qualche coro ritmato sul modello Curva B cerca di mascherare l’imbarazzo, ma ormai la frittata è fatta. Del resto, Maradona è anche questo: prendere o lasciare.

Nel discorso dell’ultimo (ma sarà stato davvero l’ultimo?) brindisi, tuttavia, l’ex numero dieci ha solo parole d’affetto nei confronti di Napoli e dei napoletani. Che saranno state senz’altro sincere. Del resto, in vino veritas.