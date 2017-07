Ornella Muti e quegli 80mila euro di affitto non pagati: scatta lo sfratto

Gli agenti del commissariato di Monte Mario hanno suonato al campanello di Ornella Muti e le hanno notificato lo sfratto dal lussuoso appartamento di 250 metri quadrati situato in viale Platone. È successo ieri mattina intorno alle dieci. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, infatti, l’attrice sarebbe risultata morosa per circa 80mila euro nei confronti della società immobiliare Ippocrate srl.

ORNELLA MUTI SFRATTO, ECCO COME È ANDATA

Nessuna soluzione praticabile se non il trasloco, dunque. La Muti ha dovuto impacchettare tutte le sue cose e lasciare l’appartamento in poco tempo. Nelle operazioni è stata aiutata dalla figlia Naike Rivelli che, a dire la verità, ha impiegato parte del suo tempo per documentare tutto su Instagram.

E così, mentre la madre cercava di venire a capo della questione, consultandosi più volte con le forze dell’ordine per mettere ordine nel marasma di documenti presentati, Naike ha pensato bene di filmare le varie operazioni con il suo smartphone.

ORNELLA MUTI SFRATTO, LA VERSIONE DI NAIKE

In casa, le due donne non erano sole. Insieme a loro c’era l’anziana madre di Ornella Muti, l’altra figlia dell’attrice, Carolina, con i suoi figli, il fratello di Naike Andrea e Akash (figlio di Naike) insieme alla fidanzata. Quest’oggi, Ornella e Naike hanno dato la loro versione dei fatti: «È stato uno choc – ha detto Naike al Corriere della Sera -: dopo 12 anni di affitto chi si sarebbe mai aspettato una situazione del genere?».

Secondo il racconto della famiglia di Ornella Muti, il proprietario era a conoscenza che madre e figlia avrebbero lasciato l’appartamento per trasferirsi in Piemonte. La decisione, tuttavia, era stata rimandata a causa di un problema di salute che aveva colpito l’anziana madre della Muti. Ora, in attesa di capire come si risolverà la situazione in futuro, la famiglia alloggia in un hotel di Roma.

