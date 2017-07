«Le nutrizioniste di Firenze non saranno mica andate in vacanza?» si chiedono sbalordite le mamme su Facebook. Nelle mense scolastiche del capoluogo toscano, aperte anche per offrire il servizio nei centri estivi, sembra essere partita una vera e propria controrivoluzione. Se durante l’anno l’amministrazione comunale si era battuta per un menu equilibrato e salutista, a base di verdura e legumi, riducendo al minimo il consumo di carne e carboidrati, ecco spuntare una vera e propria proposta a base di junk-food per l’estate.

MENSA FIRENZE, DA PROPOSTA SALUTISTA A CIBO SPAZZATURA

Hamburger, pizza, patatine fritte, pasta alla puttanesca e via dicendo. E la quinoa resta solo un ricordo. Non ci stanno i genitori del battagliero gruppo Un menu da cambiare, estremamente critiche con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Dario Nardella per questo imprevisto cambio di rotta. È stato difficile – dicono – far accettare ai bambini un menu a base di verdure per tutto l’anno, mentre ora si fa marcia indietro tornando alle vecchie (e scorrette) abitudini alimentari.

MENSA FIRENZE, LA PROTESTA DELLE FAMIGLIE

La questione della mensa scolastica a Firenze ha tenuto banco per tutto l’anno. Molte famiglie, infatti, non avevano visto di buon grado la svolta salutista dettata dall’amministrazione e avevano messo in campo diverse azioni di protesta: «Ora ci sentiamo prese in giro – dice una delle mamme del gruppo Facebook Un menu da cambiare –, per tutto l’anno siamo state chiamate ‘mamme McDonalds’».

Sulla scelta dell’amministrazione avrebbe pesato il fatto che, molto spesso, nei centri estivi sono previste gite fuori porta con pranzo al sacco e il cambio di menu sarebbe stato effettuato per motivi di ordine pratico. Dalla purea di ceci alla pasta alla puttanesca, dunque, il passo è breve. E i bambini, ora, sono confusi: qual è il modo giusto di mangiare?

