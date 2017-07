Dolce & Gabbana hanno organizzato un grande evento in Sicilia, terra di origine di uno dei due stilisti italiani. Da oggi, 6 luglio, fino a domenica 10 luglio si svolgerà a Palermo e Monreale l’evento Alte Artigianalità, che prevede due sfilate della casa di moda, uno dei marchi italiani più famosi al mondo. Per celebrare l’evento in Sicilia, dove sono attesi ospiti di grande prestigio, Dolce & Gabbana hanno diffuso sul loro profilo Facebook ufficiale un video di presentazione per mostrare le bellezze di Palermo. Uno degli obbiettivi di Alte Artigianalità è infatti far conoscere al mondo la bellezza del capoluogo e della regione siciliani.

IL VIDEO DI DOLCE E GABBANA SU PALERMO

Il video su Facebook ha però suscitato una polemica politica, stigmatizzata oggi anche da Pigi Battista sul Corriere della Sera. Il portavoce della mozione Renzi all’ultimo congresso PD, Michele Anzaldi, ha infatti criticato Dolce & Gabbana per non aver inserito nessuna immagine riferita alla mafia nel loro video su Palermo. Secondo Battista si tratta di una polemica pretestuosa, visto che la mafia è sì una storia atroce da non dimenticare mai, ma che può non essere messa al centro quando Dolce & Gabbana vogliono valorizzare la città. «E stia tranquillo Anzaldi, Falcone e Borsellino vorrebbero ben altri impegni contro la mafia che non le immagini elaborate artisticamente per un evento legato alla moda».

IL PROGRAMMA DI DOLCE E GABBANA A PALERMO

L’evento Alte Artigianalità seguirà il seguente programma: oggi, alle 18.30, la sfilata “Alta gioielleria Donna” a Palazzo Gangi, in piazza Croce dei Vespri. Cena di gala alla Gam alle 21.30 e party con musica dal vivo fino alle 3 di notte. Venerdì 7 luglio, dalle 11 alle 15, “Alta gioielleria Uomo” a Palazzo Mazzarino, in via Maqueda 383. Sfilata donna “Alta Moda” in piazza Pretoria alle 18.30 e cena di gala a Villa Igea con musica dal vivo e spettacolo pirotecnico in mare. Sabato 8 luglio, la sfilata “Alta Sartoria” a Monreale, Coinvolto dall’evento glamour l’intero centro storico, ovvero Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Guglielmo II, il Duomo, via degli Agonizzanti, il Palazzo Arcivescovile e il Chiostro dei Benedettini. Possibile l’arrivo di grandi ospiti legati a Dolce & Gabbana come Brad Pitt o Madonna.

Foto copertina: ANSA/FLAVIO LO SCALZO