Roma brucia, altro incendio in zona Tiburtina: oltre 50 roghi oggi nella capitale | GALLERY

Quasi cinquanta roghi al giorno in media, pressoché tutti di origine dolosa. Roma brucia. Oggi vi proponiamo queste altre immagini in zona Tiburtina, non molto distante dallo sfasciacarrozze dove ieri si è registrato un altro incendio di vaste proporzioni che ha avuto come conseguenza il ricovero in ospedale per due ustionati, di cui uno in gravi condizioni.

Le immagini mostrano una fitta e densa colonna di fumo sollevarsi da un’area adiacente ai quartieri densamente popolati che circondano la stazione. Sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco per cercare di sedare le fiamme che sono arrivate vicinissime alle case e che hanno attirato sul posto decine di curiosi.

Oggi, però, a Roma è stata una giornata di fuoco in tutti i sensi. Decine di incendi si sono sviluppati in diverse aree della città, da Tor Carbone a via Trionfale, passando per i roghi in zona Giardinetti e in via Casilina. Alcuni di questi, come quello sul Raccordo Anulare, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che hanno provvisoriamente bloccato l’accesso a via Nomentana.