Lucy Lawless Lucca, l’attrice ha testimoniato nella città toscana un episodio di razzismo che ha racconto sul suo profilo Facebook, in un post che sta diventando virale. Ecco il racconto fatto dall’attrice nota per aver interpretato la principessa Xena.

So I’m walking thru Lucca, Italy tonight behind 6 well-dressed ragazzi about 18-19 yrs old. A black boy rides by on his bike. One of the boys makes a chimp sound and claps his hands once loudly over his head. And yells, “Gabon!” Another boy joins in them a third, yelling and slow clapping menacing unison. The other boys smile but don’t join in. Maybe they don’t know how better to deal with it. “Orribile, ” I growl, “veramente orribile”. The boys are shocked that a grown up was so close thru the whole thing and called them on it. Had I been better prepared or had better Italian I would have explained calmly that past generations Italians were immigrants in our countries and that their behavior tonight is a form of terrorism. They are effectively and collectively terrorizing that young black man who is not wearing popped asshole preppy collars and pastel shorts like them. Maybe they like that idea. Probably not More likely they are just mindlessly working out their testosterone on someone they perceive as weaker the way chimps pack hunt prey. And there’s no doubt who were the chimps in this transaction. #apologiesToPrimates #giveNothingToRacism #speakUp. Stavo camminando per Lucca dietro a sei ragazzi italiani ben vestiti di un’età compresa tra i 18 e i 19 anni. Un ragazzo nero passa sopra la sua bicicletta. Uno dei ragazzi fa il verso dello scimpanzé e applaude con le sue mani sopra la sua testa in modo rumoroso. Urla: “Gabon!”. Un altro ragazzo si unisce a questi gesti con un terzo urlo in armonia minacciosa, con lenti applausi. Gli altri ragazzi sorridonoma non si uniscono ai gesti razzisti. Forse non sanno come affrontare meglio questa situazione. Orribile, veramente orribile gli ringhio contro. I ragazzi sono scioccati dal fatto che un adulto così vicino all’episodio li rimproveri. Fossi stata più preparata o fossi stata in grado di parlare meglio in italiano gli avrei spiegato con calma come le passate generazioni di italiani fosse immigrati nei nostri Paesi e che il loro comportamento di questa sera sia stata una forma di terrorismo. Loro hanno effettivamente e collettivamente terrorizzato un giovane nero che non era vestito da fighetto come loro. Forse gli piace questa idea, probabilmente no. Più probabilmente stanno solo scaricando il loro testosterone su una persona che hanno percepito più debole nel modo in cui gli scimpanzé affrontano le prede da cacciare. E non c’è dubbio su chi fossero gli scimpanzé in questo contesto.