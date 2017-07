Donnarumma rinuncia all’esame di maturità per la vacanza a Ibiza. Dopo un rinnovo da 6 milioni a stagione

È stato protagonista di una vera e propria telenovela estiva. Gigio Donnarumma avrà pensato: perché dopo tanto stress aggiungerne altro con l’esame di maturità? E allora niente prove scritte, né colloquio orale: si parte allegramente in vacanza per Ibiza, con in tasca un rinnovo del contratto con il Milan da almeno 6 milioni di euro a stagione al posto del diploma.

DONNARUMMA ESAME DI MATURITÀ, IL NUOVO RINVIO

Donnarumma aveva già rimandato l’esame di maturità quest’anno per poter partecipare all’Europeo Under 21 in programma a giugno in Polonia. Lì, almeno, la causa era legata alla professione (decisamente redditizia) che il portiere svolge a livello professionistico da più di due anni, ormai. Ma ora il diploma di ragioneria è stato sacrificato in nome del sole e del mare spagnolo.

L’ennesimo consiglio (sbagliato) del procuratore Mino Raiola? Del resto, non sarebbe il primo in questa bollente estate del 2017. Proprio a causa di un’incomprensione tra calciatore, procuratore e società, Donnarumma aveva rischiato la crisi diplomatica con i tifosi (che lo avevano già ribattezzato Dollarumma), pronti a scaricarlo dopo il primo rifiuto del ragazzo nei confronti del rinnovo del contratto.

DONNARUMMA ESAME DI MATURITÀ, LA VACANZA A IBIZA

Ora, ecco che si sta consumando l’ennesimo capriccio del diciottenne portiere del Milan. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’esame di Stato sarebbe stato in programma per la giornata di domani, presso l’istituto paritario Leonardo da Vinci di Vigevano, in provincia di Pavia. Ma la data sarebbe stata nuovamente spostata: Donnarumma, infatti, secondo le indiscrezioni fatte trapelare dall’agenzia, sarebbe partito questa mattina con un volo privato alla volta di Ibiza.

Con buona pace di Leopardi, di Pascoli, dell’economia aziendale e di tutto il resto. Un gesto senz’altro poco simpatico che sarà accolto senz’altro con scarso entusiasmo dal popolo del web. Dopo i fatti di questo inizio d’estate, Gigio avrà bisogno di una bella operazione simpatia per recuperare l’affetto e la stima dei suoi fan.