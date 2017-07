Un notevole incendio sta interessando la zona nord di Roma, in via di Pietralata 91. Di preciso, secondo quanto segnalano alcuni utenti su Twitter, si tratterrebbe di un rogo in uno sfasciacarrozze della zona.

Secondo Repubblica, ci sarebbero due ustionati gravi. Il primo è stato portato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio, mentre l’altro, in codice giallo, è stato trasportato al Sandro Pertini.

Ecco i tweet di alcuni utenti:

Incendio dietro caserma Batteria Nomentana , ora #Roma pic.twitter.com/myVVwAupUp — Massimo (@FerryRM) 4 luglio 2017

L’incendio è visibile dalla zona della stazione Tiburtina e la nube si sta diffondendo anche in quell’area. L’origine del rogo, al momento, è sconosciuta, ma alcuni testimoni stanno avvertendo i rumori dei motori delle auto che stanno scoppiando. Sul posto, al momento, ci sono Vigili del Fuoco, Polizia e 118.

