Ariadna Gutierrez ballerà presto con Gianluca Vacchi nei celebri balletti che hanno reso l’imprenditore una vera e propria star dei social media? Su Instagram è comparsa una foto di Vacchi assieme alla modella colombiana, resa celebre dalla temporanea assegnazione della corona di Miss Universo nel 2015. Arianna Gutierrez era diventa famosa nel mondo per una gaffe del conduttore del prestigioso concorso di bellezza, che aveva annunciato la vittoria di Miss Colombia confondendola con Pia Wurtzbach, Miss Filippine.

ARIADNA GUTIERREZ, LA NUOVA COMPAGNA DI INSTAGRAM DI GIANLUCA VACCHI

Il video dell’errore con tanto di corona restituita e imbarazzo generale era diventato virale, facendo diventare famosa Ariadna Gutierrez. In questi anni la modella colombiana ha anche recitato con Vin Diesel, e ha costruito una comunità di fan su Instagram e Facebook, dove ci sono circa 2 milioni e mezzo complessivi che la seguono.

Un plus probabilmente per Gianluca Vacchi, che in questi ultimi anni è diventato uno dei personaggi italiani più seguiti sui social, grazie ai suoi balletti così come video e foto che mostrano la sua vita gaudente. I due sembrano fare coppia sulle spiagge di Miami. Dopo la separazione con la fidanzata Giorgia Gabriele Vacchi è comparso in una foto con Ariadna Gutierrez, condivisa su Instagram.

Con posa atletica e slip bianco l’imprenditore è sembrato celebrare l’incontro con la splendida modella colombiana sul suo profilo.