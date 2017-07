Morte Villaggio, il dolore della «figlia» di Fantozzi: «Dispiaciuto, lo conoscevo da 40 anni»

Chi non ricorda la «figlia» di Fantozzi? L’attore Plinio Fernando interpretava il ruolo di Mariangela, la primogenita del ragioniere. Una scelta (quella di un attore per interpretare un ruolo femminile) che all’epoca fece tanto discutere e che si rivelò quantomai efficace per caratterizzare il personaggio.

LEGGI ANCHE > Il toccante addio della signorina Silvana al suo Fantozzi

LE PAROLE DI PLINIO FERNANDO, LA MARIANGELA DI FANTOZZI

Oggi, Plinio Fernando si unisce al coro del cordoglio unanime per la scomparsa di Paolo Villaggio: «Ho saputo della sua morte dai telegiornali- ha raccontato, all’agenzia Dire, l’attore -. Mi è dispiaciuto molto, sapevo che ultimamente non stava bene».

Un rapporto non eccessivamente stretto, quello tra i due, ma caratterizzato sempre da una stima reciproca. «Lo conoscevo da 40 anni – ha detto Fernando – e l’ultima volta che l’ho visto è stato 3 anni fa alla festa del cinema di Roma. Il nostro era un rapporto di amicizia superficiale, ma tra di noi c’era molta cordialità».

(FOTO: ANSA/CLAUDIO ONORATI)