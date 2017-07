Donald Trump vuole parlare con tutta l’Italia

Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha lanciato un criptico tweet. Questo:

«Parlerò con l’Italia questa mattina». Che avrà voluto dire? Chissà. Le persone sotto rispondono tra lo stupito e l’ironico. «Ma sai che l’Italia è un paese?», chiede un utente. C’è chi gli chiede se sta chiamando per ordinare una pizza, chi replica avvisando che metterà occupato. «Non sai neanche come si scrive la persona con cui devi parlare in Italia», replica un giornalista della MSNBC. Insomma, un successone.

Intanto continua la polemica tra Trump e i media statunitensi. A scatenare dure reazioni un video di circa 30 secondi, ad opera del presidente americano immortalato durante una lotta su un ring da wrestling. Ovviamente nella clip Trump mette ko un uomo con il volto coperto dal logo della Cnn.

Una provocazione, decisamente poco elegante.