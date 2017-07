La corsa ai tornelli per ricordare il ragionier Fantozzi

“Corsa ai tornelli alle ore 17:00 in memoria di Paolo Villaggio”. L’evento, lanciato su Facebook con l’invito a correre ai tornelli una volta staccato dal proprio lavoro. Sede dell’evento? La Regione Lazio (celebre set di Fantozzi). L’iniziativa sta diventando virale.

Quale modo migliore per ricordare Paolo Villaggio in una delle più celebri scene del suo personaggio fantozziano. Ha già oltre mille persone interessate. «Qualcuno che vive a Roma dovrebbe apporre una targa commemorativa alla casa usata nei primi film», suggerisce un utente. «Io ci verrei davvero… Qualcuno sa dei funerali o della camera ardente?», chiede un altro.

PAOLO VILLAGGIO MORTO: DOVE FARANNO LA CAMERA ARDENTE

Non c’è ancora una data certa sui funerali, si pensa a mercoledì per la camera ardente in Campidoglio, e poi alla Casa del Cinema. E i funerali? Lui, scherzando, ha sempre detto di aver preferito San Pietro. Chissà dove saranno svolti.

