Il concerto di Vasco Rossi è stato un successo anche dal punto di vista della sicurezza e della gestione dell’ordine pubblico. 230 mila persone affollate in un parco sono un evento raro, e per minimizzare i rischi di incidenti o problemi creati dal sovraffollamento è stato necessario un lungo lavoro di preparazione da parte delle autorità. Un successo, che, come urlato anche da Vasco Rossi durante il concerto, ha un elevato valore simbolico contro la paura generata dagli attacchi terroristici contro l’esibizione di Ariana Grande all’Arena di Manchester e i timori successivi agli incidenti di piazza San Carlo a Torino. Il ministero degli Interni ha diffuso nuove indicazioni per la gestione dei grandi eventi, e un modello matematico preparato dall’università Sapienza di Roma ha facilitato il lavoro delle forze di sicurezza.

CONCERTO VASCO ROSSI, UN MODELLO DI SICUREZZA

Come racconta al Messaggero il capo dei Vigili del Fuoco, Bruno Frattasi, si tratta di un successo per tutti gli operatori coinvolti nell’organizzazione dell’evento. L’area del concerto è stata suddivisa in tre settori, separati da spazi di sei metri per consentire il rapido intervento dei soccorritori e delle forze di sicurezza. Le prime due aree.le più vicine al palco, ospitavano un massimo di 40 mila persone. Il numero è stato calcolato grazie all’algoritmo della Sapienza di Roma, che stimava un massimo di 2 persone per metro quadrato per garantire la massima sicurezza. Nella area più lontana dal palco invece la densità per metro quadrato era pari a 1,2. Il piano degli organizzatori è stato rivisto attraverso il modello matematico fornito dalla Sapienza, così da massimizzare la sicurezza. Frattasi evidenzia come era stato predisposto anche un piano per un intervento causato da un rischio non convenzionale, un attacco terroristico di diverso tipo che per fortuna non si è verificato. Particolare cura è stata predisposta per gestire, con efficacia, l’arrivo di oltre 200 mila persone in una città con 180 mila abitanti. Il concerto di Vasco Rossi è così diventato anche un modello per la sicurezza, oltre che un evento musicale senza precedenti per il numero di persone accorse.

Foto copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MEO