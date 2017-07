È morto a Roma l’attore Paolo Villaggio. Aveva 84 anni. Da alcuni giorni era ricoverato al Policlinico Gemelli.

È MORTO PAOLO VILLAGGIO

Paolo Villaggio era nato a Genova il 30 dicembre 1932. È stato attore, comico, scrittore e sceneggiatore. Divenne noto al grande pubblico soprattutto come comico, per aver intepretato in tv e al cinema personaggi come il professor Kranz e Giandomenico Fracchia, ma soprattutto per la creazione (prima letteraria e e poi cinematografica, in dieci film) del ragionier Ugo Fantozzi. Ma Villaggio recitò anche in parti più drammatiche, partecipando a film di registi di prim’ordine come Federico Fellini, Marco Ferreri, Lina Wertmüller, Ermanno Olmi e Mario Monicelli. Nel 1992 ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera, in occasione della 49esima mostra del cinema di Venezia. Nel 2000 al Festival del cinema di Locarno gli è stato assegnato il Pardo d’onore alla carriera.

«Ciao papà ora sei di nuovo libero di volare», ha scritto la figlia Elisabetta su Facebook dando notizia della scomparsa. Al post, con una foto di Villaggio da giovane, sono subito seguiti centinaia di messaggi di condoglianze.

Un messaggio è stato inviato anche dal canale Facebook Renato Pozzetto Official. «Addio ad un grande della comicità, che debuttò con Cochi e Renato nel 1968, e che era un grande amico del nostro Pozzetto. Un gigante che ci mancherà».

(Foto: ANSA / CLAUDIO ONORATI)