Concerto Vasco Rossi, sui social la rivolta contro i commenti di Paolo Bonolis

Molti telespettatori che ieri sera su Raiuno hanno seguito il mega concerto di Vasco Rossi a Modena Park non hanno affatto gradito i commenti di Paolo Bonolis. Il conduttore, chiamato a raccontare l’evento di Modena Park in diretta, è stato bersagliato di critiche negative. Sui social network è spuntata una valanga di commenti negativi (e anche offese) per interruzioni, ritenute troppo frequenti e anche inutili.

CONCERTO VASCO ROSSI, CRITICHE SOCIAL PER PAOLO BONOLIS

«Pare che ogni tanto Vasco interromperà l’introverso Bonolis. Come rovinare un concerto», è ad esempio uno dei messaggi pubblicato su Twitter ad inizio concerto. E ancora, un altro tweet: «Senti una canzone, vorresti sentire il resto ma ti toccano gli spiegoni intellettualoidi di Bonolis. Il nervoso». Un altro utente: «Dove si può vedere il concerto in streaming senza le putt… di terza media di Bonolis?». E poi: «La diretta su Raiuno sarebbe che Vasco fuori canta e a noi tocca invece sentire Bonolis che commenta e racconta Modena Park». Utenti infastiditi, insomma. Con domande frequenti: «Qualcuno mi spiega il senso di Bonolis che commenta il concerto?». Anche battute: «L’effetto Bonolis è un po’ straniante: come se in un porno ogni due minuti apparisse Piero Angela a spiegare la riproduzione».

Sfoglia la gallery >>

Le critiche hanno costretto Bonolis a spiegare i motivi dei suoi interventi: la Rai non poteva coprire tutto l’evento, non poteva mandare in onda tutto il concerto (perché i diritti per la versione integrale dell’evento sono stati riservati alla proiezione nei cinema).

Comunque Bonolis fa quel che può perché Vasco ha ceduto la diretta ai cinema. Insultarlo non ha senso. #VascoRossi #ModenaPark #Bonolis — Paolo Giordano (@IlPaoloGiordano) 1 luglio 2017

A quel punto sono comparsi alcuni messaggi in difesa del conduttore. «Se la Rai non ha i diritti del concerto integrale e Vasco li ha ceduti al cinema, che colpa ne ha Bonolis? Ignoranza all’italiana», è uno dei commenti spuntato su Twitter. E ancora: «È inutile che ve la prendete con Bonolis, mi sembra chiaro che l’entourage di Vasco ha decito cosa far vedere». Anche in questo caso battute: «Ma ringraziate Dio che c’è Bonolis alla conduzione e non Giletti o Frizzi». Chiarimenti che non hanno comunque fermate le critiche. «Ieri sera ero a casa d’amici. Dopo mezz’ora abbiamo deciso a malincuore di cambiare canale. Insopportabile Bonolis», è uno dei messaggi del giorno dopo. Nel confronto sono intervenuti anche personaggi famosi.

Forse la Rai doveva precisare che gli intermezzi sono da contratto, sennò a Bonolis l’ammazzano… #Vasco #modenapark — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) 1 luglio 2017

Ma perché ci devono spiegare? Vasco è Vasco e basta! Fateci sentire le canzoni… #ModenaPark — Jerry Cala’ (@JerryCala) 1 luglio 2017

E basta ‘sta storia di Bonolis sennò poi tocca difenderlo. Bastava concedere i diritti per far vedere il concerto e fine della caciara. — Alessandro Milan (@alinomilan) 1 luglio 2017

CONCERTO VASCO ROSSI, SUCCESSO IN TV

Il concerto di Vasco Rossi è stato comunque un successo anche in tv. lo speciale La notte di Vasco condotto da Bonolis è stato seguito da 5 milioni 633mila spettatori pari al 36,14% di share, e si è aggiudicato la prima serata di ieri.

(Immagine: Paolo Bonolis durante la diretta di Raiuno)