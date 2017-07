Omicidio Rocchelli: c’è un arresto sulla morte del foto-reporter italiano

I Ros di Milano e i carabinieri di Pavia hanno arrestato un italo-ucraino ritenuto responsabile, in concorso con altri non ancora identificati, dell’omicidio del foto-reporter italiano Andrea Rocchelli, dell’interprete russo Andrej Mironov e del ferimento del foto-reporter francese William Roguelon, avvenuto il 24 maggio 2014 a Sloviansk (Ucraina). Rocchelli era nel Donbass per documentare gli scontri tra forze regolari ucraine e milizie separatiste filo- russe nell’autoproclamata Repubblica Popolare del Donetsk.

(foto ANSA)