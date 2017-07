I sondaggi che mostrano Pd e M5S in calo davanti alla Lega Nord

I sondaggi mostrano Pd e M5S che lottano sul 26 per cento. Ma non crescono. Anzi, a salire di un punto percentuale sono lega e Forza Italia. il premier Paolo Gentiloni è il leader più apprezzato. Forse perché defilato.

Ne parla Ilvo Diamanti oggi su Repubblica:

“LIVELLO locale conta essere presenti con candidati credibili. A livello nazionale è importante farsi sentire.Anche se solo criticamente. I due partiti, peraltro, restano in testa alle preferenze degli elettori. Quasi alla

pari. Intorno al 26%. Ma arretrano, entrambi.

Il Pd, in particolare, tocca il livello più basso, degli ultimi tre anni. Tuttavia, è ancora il primo partito. Dietro a loro,

Forza Italia e Lega risalgono di circa un punto. Uniti, potrebbero competere per il primato. Ma separati restano a oltre

dieci punti di distacco da Pd e M5S. I due partiti che, ormai da anni, si fronteggiano.

Almeno, nei sondaggi. Dietro, c’è molta frammentazione. A destra, al centro, nella sinistra, vecchia e nuova. L’impatto

delle amministrative risulta, comunque, forte anche rispetto alla popolarità dei leader. E il prezzo più alto lo paga,

di nuovo, Matteo Renzi. Ottiene, infatti, fiducia dal 32% dei cittadini: 7 punti meno di un mese fa. Si tratta del livello

più basso dal 2014, quando il “rottamatore” è sceso decisamente in campo. Senza guardare in faccia nessuno. (Sicuramente

non Enrico Letta…) Va aggiunto, peraltro, che Renzi non perde posizioni rispetto agli altri leader nazionali. Davanti

a lui, ma di poco, vi sono Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Dietro: tutti gli altri, vecchi e nuovi. Di destra, centro e

sinistra. Da Pisapia a Berlusconi. Da Di Maio e Grillo fino ad Alfano e Speranza, che chiudono la graduatoria, sotto il

20%. L’unico leader che conferma la propria posizione “di comando” è il premier, Paolo Gentiloni. Sempre primo,

con il 45% delle preferenze. Una valutazione che conferma il giudizio nei confronti del governo che egli presiede. In

leggera crescita negli ultimi tre mesi, con il 41%. L’orientamento verso Gentiloni e il suo governo è, comunque, significativo.

Gentiloni piace perché è diverso dagli altri.