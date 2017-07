Il Decreto Lorenzin cambia: si passa a 10 vaccini

Il decreto Lorenzin sulle vaccinazioni obbligatorie per l’accesso a nidi e scuole da 0 a 16 anni. Sui 12 previsti, si passa a dieci, escludendo i due contro meningite da meningococco di tipo B e C.

Ne parla oggi il Corriere:

La proposta, contenuta in un emendamento al decreto vaccini presentato dal presidente della commissione Sanità del Senato, Emilia Grazia De Biasi, è stato accolto dalla relatrice Patrizia Manassero. Novità anche per i vaccini anti morbillo,

varicella, parotite e rosolia (uniti in una quadrivalente) che avranno un limite temporale di tre anni. Se in questo periodo le soglie di copertura vaccinale della popolazione raggiungeranno il 95 per cento, considerata la soglia di sicurezza indispensabile per prevenire la diffusione di virus e batteri, allora verrà ripristinato il principio della volontarietà.

Resta stabile il vincolo per l’esavalente.

Queste proposte di modifica dovrebbero essere votate in commissione la prossima settimana.

(Foto: ANSA / LUIGI MISTRULLI)