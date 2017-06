Torna Jumanji: ma è tutto diverso (e parte da un videogioco) | VIDEO

Scordatevi salotti che si trasformano in paludi e leoni sulle scale. Torna il film “Jumanji – Benvenuti nella giungla” ma stavolta tutto è diverso. Quattro ragazzi vengono risucchiati in un videogioco e, nei panni dei loro avatar, dovranno superare tutti i livelli utili per uscire.

guarda il trailer:

CHI TROVIAMO IL CAST

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan protagonisti nel primo trailer italiano di Jumanji: Benvenuti nella Giungla. Da oggi anche una nuova immagine di scena del film. Diretto da Jake Kasdan, il film arriva nelle sale a gennaio distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Completano il cast Nick Jonas e Bobby Cannavale.

JUMANJI LA STORIA

Quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che quello spazio non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre…

(Foto da Jumanji)