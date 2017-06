Il padre eroe che chiede aiuto a Twitter per il compleanno di suo figlio (vittima di bullismo)

Il papà Christopher Hope-Smith ha chiesto ai suoi followers come rendere più bello il compleanno di suo figlio di 9 anni.

Richiesta particolare. Chiunque conosca qualcuno di famoso potrebbe chiedere di inviare a Ollie un messaggio positivo per il suo nono compleanno? Il bullo continua a dirgli che tutto quello che ha lui è più grande, bello, migliore. Ollie è felice per il compleanno ma continua a dirmi che non sarà mai bello come il suo.

Ecco qui la lunga richiesta:

Della storia ne ha parlato Mashable. I tweet di Chris sono diventati virali. Talmente tanto che diversi vip hanno risposto alla chiamata. Incluso Russell Crowe:

Hey Ollie, heard it was your birthday. 9 years old eh? Congratulations, Happy Birthday !!

E tanti altri:

Happy Birthday Ollie! Another year bigger, bolder, braver… And a better man than any of those bullies ever will be! Have an amazing day

— Ore Oduba (@OreOduba) 29 giugno 2017