A Roma una società partecipata da Ama (Azienda municipale Ambiente) e Manuntencoop in una lettera annuncia il licenziamento al 31 luglio di ben 669 dipendenti. Mentre il sindaco Virginia Raggi dice di non saperne nulla. La vicenda riguarda la Multiservizi Roma spa. La prima cittadina si è detta «sorpresa e arrabbiata» alla notizia dei tagli perché la missiva sarebbe piombata sul Campidoglio a sua insaputa.

Ora si ritrova a dover correre ai ripari per evitare che i lavoratori vengano mandati a casa in mobilità. Scrivono oggi Simone Canettieri e Stefania Piras sul Messaggero:

Sulla grana licenziamenti il Comune corre ai ripari per cercare di far riassorbire i lavoratori. Lunedì un tavolo a Palazzo Senatorio c’è tempo fino al 31 luglio. «Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare insieme: davanti all’allarme occupazionale e alla povertà relativa sempre crescente servono risposte ispirate alla concretezza, la politica autoreferenziale non serve. Il modello che proponiamo è fare squadra. Le porte del Campidoglio sono sempre aperte. Noi ci siamo», con queste parole ieri la grillina è andata a strappare applausi al congresso della Cisl. Occasione che l’ha vista contrapposta con il Governo. Raggi da sola da una parte, dall’altra tutto o quasi l’esecutivo di Gentiloni, a partire dal premier in prima fila. Ma il licenziamento all’insaputa della Raggi potrebbe in qualche, più o meno volontariamente, aprire la strada a una nuova strategia del Campidoglio.