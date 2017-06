Addio al talk show di Paragone, La7 chiude La Gabbia

A quasi quattro anni dalla prima puntata i vertici di La7 hanno deciso di chiudere La Gabbia, il talk show politico condotto da Gianluigi Paragone. Ieri sera il programma è andato in onda per l’ultima volta. Il conduttore nel pomeriggio ha riunito la redazione per spiegare che la trasmissione non avrà una nuova stagione. Si tratta di una decisione arrivata pochi giorni dopo l’arrivo di Andrea Salerno alla direzione della tv di Urbano Cairo.

LA 7 CHIUDE LA GABBIA

In onda per la prima volta l’11 settembre 2013, il programma era nato da un’idea di Paragone e di Sergio Bertolini. Inizialmente andava in onda di domenica, in seguito è stato spostato nella prima serata di mercoledì. In quattro anni sono andate in onda circa 160 puntate con uno share medio tra il 3 e il 4%. Ascolti non altissimi, come del resto anche i costi di produzione. La Gabbia ha cavalcato in questi anni le battaglie contro la riforma Fornero, contro l’euro e le banche e in generale contro la casta della politica costruendo un suo pubblico affezionato. All’arrivo di Salerno a La7 si era parlato di come il nuovo direttore non gradisse lo stile del programma. La decisione di chiuderlo ha confermato le voci circolate.

(Foto: ANSA / DANIEL DAL ZENNARO)