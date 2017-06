I 5 stelle lanciano l’hashtag #PDRiempieRomadiMigranti (e la buttano in caciara)

Oggi i consiglieri M5S in Campidoglio hanno ben pensato di lanciare una ideona social: l’hashtag il #PDRiempieRomadiMigranti.

Dopo l’incontro tra Raggi e Minniti, dove è stata lanciata l’iniziativa di una cabina di regia che sarà creata per i «temi dell’accoglienza», ora il Movimento scarica sui rivali dem. Eppure è il MoVimento al governo in Campidoglio. E Roma accoglie meno di Milano. Le 7250 persone previste dal Viminale per Roma sono calcolate con la quota dei 2,5 migranti per ogni mille abitanti. Precisamente nella Capitale sono ospitati oggi 2,367 stranieri nelle strutture Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, rete di enti locali e associazioni non governative) e 2.327 nei Cas (Centri di accoglienza straordinaria della Prefettura). Non è ben chiaro come il Pd riempia Roma di migranti dato che è il Movimento che deve risolvere ancora situazioni come quella a piazzale Maslax.

.