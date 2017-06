Monica Leofreddi ha commentato con grande amarezza la sua assenza dai palinsesti Rai della prossima stagione televisiva. La conduttrice ha sfogato la sua rabbia su Twitter, in termini comunque composti, rimarcando come oggi avrebbe fatto molta fatica a non dire ciò che penso.«#civuoleclasse anche quando si subiscono #ingiustizie. Vero?». Monica Leofreddi non ha chiarito a cosa si riferisse, anche se pare molto evidente che il tweet della conduttrice riguardasse la cancellazione della sua trasmissione, Torto o ragione? Il verdetto finale.



MONICA LEOFREDDI, PIPPO BAUDO, LORELLA CUCCARINI FUORI DAI PALINSESTI RAI

Monica Leofreddi conduceva Torto o ragione? Il verdetto finale da tre stagioni, dopo che la trasmissione era stata presentata all’inizio da Veronica Maya, sostituita brevemente da Tiberio Timperi. Nell’ultima stagione il programma aveva subito un leggero calo d’ascolti rispetto al recente passato, ma era rimasto sempre al di sopra del 10%. Per Monica Leofreddi la cancellazione appare un’ingiustizia, visti i risultati. Nei nuovi palinsesti Rai mancano altri nomi molto noti. Non c’è Pippo Baudo, come anche Lorella Cuccarini. Anche Manila Nazzaro non sarà più parte di Mezzogiorno in Famiglia, sostituita dalla rientrate Adriana Volpe.

Foto copertina: ANSA/FLAVIO LO SCALZO